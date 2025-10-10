Визит к родственникам обернулся для акмолинца уголовным делом
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Необычный инцидент произошёл ранним утром 10 октября в Акмолинской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В рамках операции "Извозчик" патрульные заметили на 36‑м километре автодороги Кокшетау — Рузаевка автомобиль Kia Cerato без государственных регистрационных номеров. Водитель, молодой человек, не имел водительского удостоверения.
Выяснилось, что он сотрудник автосалона в Астане, который самовольно завладел новым автомобилем, чтобы навестить родственников. Проверка подтвердила — машина числится в розыске как угнанная, возбуждено уголовное дело. Водитель находится в трезвом состоянии, но отказался предъявить водительское удостоверение, что по мнению полиции делает его опасным участником дорожного движения. Патрульные заявили: "человек без водительского удостоверения … представляет угрозу для окружающих".
Задержанный передан в управление полиции Кокшетау для дальнейшего разбирательства.
Самое читаемое
- Казахстанские вузы укрепили лидерство в мировом рейтинге Times Higher Education
- Минус один кандидат и необычные пригласительные: готов ли Семей к историческим выборам акима?
- "Besame Mucho": Димаш Кудайберген дал первый концерт в Мексике
- Аким в ВКО оштрафован за нецензурную брань в служебном кабинете
- Нацбанк установил курсы валют на 9 октября