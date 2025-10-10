Необычный инцидент произошёл ранним утром 10 октября в Акмолинской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках операции "Извозчик" патрульные заметили на 36‑м километре автодороги Кокшетау — Рузаевка автомобиль Kia Cerato без государственных регистрационных номеров. Водитель, молодой человек, не имел водительского удостоверения.

Выяснилось, что он сотрудник автосалона в Астане, который самовольно завладел новым автомобилем, чтобы навестить родственников. Проверка подтвердила — машина числится в розыске как угнанная, возбуждено уголовное дело. Водитель находится в трезвом состоянии, но отказался предъявить водительское удостоверение, что по мнению полиции делает его опасным участником дорожного движения. Патрульные заявили: "человек без водительского удостоверения … представляет угрозу для окружающих".

Задержанный передан в управление полиции Кокшетау для дальнейшего разбирательства.