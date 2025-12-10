На фоне предстоящего официального визита президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана, который состоится 10-11 декабря в Астане, вновь обострился интерес к реальному содержанию казахско-иранского диалога. В условиях сложной внешнеполитической среды вокруг Ирана Казахстан стремится сохранять осторожность, балансируя между прагматическими проектами и рисками, связанными с международной обстановкой. При этом транспортная и экономическая повестка остается ключевой для обеих стран.

Как сообщили в Акорде, главы государств проведут переговоры на высшем уровне, где обсудят укрепление сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Последний разговор Касым-Жомарта Токаева и Масуда Пезешкиана состоялся 5 июня 2025 года – тогда лидеры обменялись поздравлениями с праздником Курбан айт и согласовали график предстоящих встреч.

Политолог в разговоре с корреспондентом BAQ.KZ подробно объяснил, почему именно экономический прагматизм сегодня определяет рамки двустороннего диалога. По его словам, Казахстан действует максимально осторожно.

"Я думаю, что тут всё на поверхности. Конечно, Казахстан будет очень аккуратен в связях с Ираном, в стремлении не политизировать вопрос, не попасть под санкционное давление со стороны противников Ирана, не испортить с ними отношения. Но Казахстан заинтересован в логистике, в перспективных путях доставки товаров по территории Ирана, быть может, по железной дороге из Ирана на берега Персидского залива", — отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что развитие транспортных коридоров рассматривается как одно из наиболее перспективных направлений.

"А также может быть в развитии железной дороги, дороги сухопутной через Туркменистан, Иран и дальше на запад. Может быть в Азербайджан, Армению или даже Турцию. В свою очередь Иран заинтересован в поставке сельскохозяйственной продукции из Казахстана — там зерна и прочих товаров, потому что в Иране есть свои проблемы", — сказал Газиз Абишев.

По словам политолога, пространство для сотрудничества существует, но оно ограничено реальными возможностями сторон.

"Конечно, есть ещё другое сотрудничество, может быть, ещё какие-то товары - можно ими обмениваться, но я думаю, это два главных направления. Вряд ли это вопрос каких-то взаимных инвестиций - у обеих стран нет денег сейчас инвестировать. Также сомневаюсь, что это вопрос туризма", — подчеркнул он.

Комментируя общий характер диалога, Газиз Абишев отметил, что его основной остаётся практический расчет и дипломатическая гибкость.

"Считаю, что основное - это именно экономический прагматизм, взаимный обмен тем, что нужно друг другу, а также, может быть, дипломатический диалог. Потому что всё-таки Казахстан играет сейчас активную роль на дипломатической арене и может выступать таким связующим звеном в косвенных переговорах одних стран с другими", — резюмировал он.

В продолжение темы транзитных возможностей и стратегического значения иранского направления высказался и политолог Талгат Калиев. Его комментарий дополняет картину тем, что логистическая повестка для Казахстана – не только вопрос развития, но и вопрос безопасности и устойчивости экспортных маршрутов.

"Через Каспийское море Иран является нашим соседом. Это уже предполагает достаточно тесное взаимоотношение, поскольку у нас сейчас активно осваивается транзит через Каспийское море. И учитывая недавнюю атаку на терминал КТК, мы видим, насколько уязвимо наше экспортное направление. И сейчас стоит вопрос о диверсификации маршрутов – в том числе через Азербайджан и, возможно, через Иран. Поскольку оттуда мы получаем выход на Персидский залив", — отметил спикер.

По его словам, Иран остается значимым партнером несмотря на внешние ограничения.

"Несмотря на то, что экономика Ирана находится под жестким прессом санкций, она демонстрирует достаточно хорошую устойчивость. Это очень большая страна с огромным населением, очень большой рынок. И для нас развитие новых горизонтов сотрудничества с Ираном было бы полезным", — рассказывает политолог.

Комментируя организационную часть визита, Талгат Калиев отметил, что любые прогнозы здесь условны, однако системны подход Казахстана позволяет рассчитывать на содержательную повестку.