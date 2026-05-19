Визит Путина в Китай: эксперт объяснил, почему встреча важна на фоне диалога Пекина и Вашингтона

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом, который стал одним из заметных дипломатических событий недели. Поездка проходит вскоре после переговоров Дональда Трампа с Си Цзиньпином и на фоне усиления международной конкуренции вокруг вопросов Ирана, энергетики, торговли и безопасности. Корреспондент BAQ.KZ узнала, какой политический контекст сопровождает эту встречу, какие темы могут обсудить Москва и Пекин и как российско-китайская координация может отразиться на Казахстане.

Официально заявлено, что лидеры России и Китая обсудят развитие двусторонних отношений, углубление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, экономическое сотрудничество, а также ключевые международные и региональные вопросы.

Визит Путина проходит менее чем через неделю после поездки Трампа в Китай. На этом фоне Пекин, с одной стороны, демонстрирует устойчивость отношений с Москвой, а с другой – стремится сохранять рабочий диалог с Вашингтоном.

Китай между США и Россией

Политолог Жанат Момынкулов пояснил, что нынешняя дипломатическая активность вокруг Китая показывает более глубокие изменения в мировой политике. По его словам, переговоры США и Китая изначально могли восприниматься как встреча, где на первый план выйдут тарифы, торговый баланс и технологическая конкуренция. Однако сама повестка показала, что экономические вопросы все теснее переплетаются с темами безопасности.

"Последние контакты США и Китая показали, что мировая политика меняется не резко, но достаточно глубоко. Сначала могло показаться, что Дональд Трамп будет делать акцент на экономических инструментах – тарифах, торговом дисбалансе, технологической конкуренции. Но ход переговоров показал другую реальность: внимание все больше смещается к вопросам безопасности, в том числе к иранскому направлению. Для Китая ситуация вокруг Ирана открывает дополнительные возможности для усиления своего влияния, а для США создает новые внешнеполитические сложности", – отметил политолог.

По словам эксперта, экономическая конкуренция между Вашингтоном и Пекином сохраняется, но все чаще оказывается связана с более крупными вопросами безопасности.

"Сегодня Иран – это уже не только региональный фактор. Он становится одной из площадок, где проверяется устойчивость нового международного порядка. Для Вашингтона это вопрос сдерживания, надежности союзников и контроля над напряженностью на Ближнем Востоке. Для Пекина – вопрос стабильности, потому что бесперебойность энергетических поставок и безопасность стратегических коридоров в Евразии имеют для Китая большое значение", – считает Момынкулов.

Почему визит Путина не выглядит случайным

По мнению политолога, визит Владимира Путина в Китай после переговоров США и КНР не стоит воспринимать как случайное совпадение. Эксперт считает, что эта встреча стала продолжением более широкого дипломатического процесса, но уже в другом формате.

"Поездка Путина в Китай после встречи США и Китая выглядит не как случайность, а как часть более широкого процесса. Если диалог Вашингтона и Пекина направлен на управление конкуренцией, то встреча Москвы и Пекина, вероятно, будет связана с согласованием стратегических подходов. При этом речь не обязательно идет о формировании официального военного союза. Современная международная политика строится не только на жестких блоках, но и на гибких, меняющихся партнерствах", – пояснил эксперт.

По его словам, Россию и Китай сближают несколько факторов: сложные отношения с западными странами, стремление сохранять устойчивость в чувствительных регионах, включая Ближний Восток, а также интерес к снижению зависимости от западной финансовой системы.

"Иранский вопрос в этом контексте снова может оказаться одной из важных тем. Россия и Китай, вероятно, будут обсуждать не только двустороннюю повестку, но и более широкий круг кризисов – Украину, Иран, Ближний Восток, Тайвань и ситуацию в Центральной Азии. Все эти направления сегодня взаимосвязаны и влияют на общую архитектуру безопасности", – добавил Момынкулов.

Энергетика остается ключевым экономическим вопросом

Одной из важных тем переговоров может стать энергетика, в том числе проект газопровода "Сила Сибири – 2". По данным Reuters и Financial Times, этот маршрут через Монголию потенциально может обеспечить поставки до 50 млрд кубометров газа в год в Китай. При этом переговоры по проекту на протяжении долгого времени осложнялись вопросами цены и объемов поставок.

Китай уже является одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов. AP отмечает, что после 2022 года КНР стала главным торговым партнером России, сохраняя активные экономические связи с Москвой на фоне санкционного давления.

Перед визитом Путин заявил, что отношения России и Китая достигли "беспрецедентного уровня" взаимопонимания и доверия. Reuters также приводит его слова о готовности Москвы и Пекина поддерживать друг друга по вопросам, связанным с защитой суверенитета и национального единства. При этом российский президент подчеркнул, что сотрудничество двух стран не направлено против третьих государств.

Мир входит в период управляемой нестабильности

Жанат Момынкулов добавил, что крупные державы сейчас не столько полностью решают противоречия, сколько пытаются выработать правила их управления.

"Мы видим не окончательное урегулирование конфликтов, а новую форму их управления. США и Китай не устраняют все противоречия, но пытаются определить правила взаимодействия внутри этих противоречий. Иран в этом процессе становится одним из переговорных факторов. Стороны проверяют границы, обозначают красные линии и стремятся не допустить эскалации, которая могла бы выйти из-под контроля", – пояснил эксперт.

По его оценке, нынешняя международная система отличается от классической модели холодной войны. Она менее предсказуема, но при этом более прагматична.

"Это уже не прежняя холодная война с жесткими блоками. Новая система более неопределенная, гибкая и прагматичная. Конфликты могут продолжаться, технологическая конкуренция будет усиливаться, а локальные кризисы будут становиться частью большой международной повестки. Это не состояние полноценной войны и не состояние устойчивого мира. Скорее, это промежуточный период, в котором крупные игроки вынуждены одновременно соперничать, договариваться и адаптироваться к новым условиям", – отметил Момынкулов.

Что это значит для Казахстана

По мнению политолога, для Казахстана и других средних государств такая ситуация несет не только риски, но и возможности. В условиях усиления конкуренции между крупными державами особенно важными становятся взвешенность, гибкость и способность сохранять пространство для дипломатического маневра.

"Для Казахстана важно не оказаться в ситуации жесткого выбора между центрами силы. Главный ресурс в новой реальности – стратегическая гибкость. Нужно понимать направление происходящих процессов, сохранять пространство для маневра и избегать сценариев, при которых стране пришлось бы делать односторонний выбор", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в новой международной системе значение имеет не только сила в классическом понимании, но и способность ориентироваться в условиях противоречий.

"В период нового реализма значение имеет не только превосходство. Важно уметь находить направление в условиях конкуренции, давления и неопределенности", – заключил Жанат Момынкулов.

Визит Владимира Путина в Китай показывает стремление Москвы и Пекина демонстрировать близость позиций по ряду международных вопросов – от энергетики и торговли до безопасности в Евразии. На фоне недавних переговоров США и Китая эта встреча становится частью более широкого геополитического процесса, в котором Пекин пытается одновременно поддерживать диалог с Вашингтоном и развивать стратегическое партнерство с Москвой. Для Казахстана такая ситуация подчеркивает важность взвешенной и многовекторной внешней политики, сохранения пространства для дипломатического маневра и защиты собственных национальных интересов.