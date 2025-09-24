Визит президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк стал одним из самых результативных за последние годы. По его итогам Казахстан заключил контракты и соглашения на миллиарды долларов, усилил сотрудничество с крупнейшими корпорациями США и подтвердил курс на стратегическое партнёрство, передает BAQ.KZ со ссылкой на Telegram-канал Finance.kz.

Ключевым событием стало соглашение с американской компанией Wabtec на 4,2 млрд долларов. Казахстан получит 300 локомотивов нового поколения с сервисным обслуживанием. Также обсуждалось создание сервисного центра для самолётов Embraer.

В энергетическом секторе внимание было уделено стратегическим месторождениям Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, а также развитию урановой отрасли, где Казахстан занимает 40% мирового рынка. США выразили интерес к критически важным минералам - меди, лития и графита.

Аграрный сектор представлен проектами компаний PepsiCo и Mars. В Алматинской области строится завод по производству снеков стоимостью 368 млн долларов, который создаст около 900 рабочих мест.

В цифровой сфере Amazon Kuiper инвестирует $200 млн в спутниковую инфраструктуру для обеспечения страны скоростным интернетом. Неожиданной новостью стало решение OpenAI запустить в Казахстане новые версии ChatGPT для образования.

По итогам встреч с ExxonMobil, Chevron, Boeing, Nvidia, Visa и другими компаниями подтверждён статус Казахстана как ключевого партнёра США в Центральной Азии. Общий объём инвестиций американских компаний в страну уже превысил 100 млрд долларов.