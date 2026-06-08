Вклад МСБ в экономику Астаны достиг 66%

В Астане сохраняется положительная динамика в развитии предпринимательства и несырьевых отраслей экономики. По итогам текущего года вклад малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт столицы достиг 66%, передает BAQ.kz.

Как сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства акимата Астаны Халел Акимжанов, сегодня в городе зарегистрировано 246 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В секторе заняты около 560 тысяч человек, что составляет 76% экономически активного населения столицы.

По его словам, высокие темпы роста демонстрируют сразу несколько ключевых направлений экономики.

"Основными ведущими отраслями, показывающими высокую динамику, являются сфера логистики, сфера промышленности и традиционно сфера строительства. На сегодняшний день субъекты малого и среднего бизнеса вносят вклад порядка 66% от общего валового регионального продукта", – отметил Халел Акимжанов.

Значительную роль в развитии экономики города играют инвестиции. В настоящее время на сферу логистики и складирования приходится 38,8% общего объема привлеченных инвестиций. При этом рост промышленного производства в столице составил 7,6%.

Особое внимание уделяется запуску новых производств. В 2026 году в Астане планируется реализовать 26 промышленных проектов общей стоимостью 68,4 млрд тенге. Ожидается, что благодаря этим инициативам будет создано более 1,4 тысячи новых рабочих мест.

На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию восемь проектов на сумму 32,1 млрд тенге, что позволило обеспечить работой около 500 человек. До конца года планируется запуск еще 18 производств стоимостью 36,3 млрд тенге, которые создадут дополнительно 956 рабочих мест.

В акимате отмечают, что развитие предпринимательства, промышленности и логистической инфраструктуры остается одним из ключевых факторов устойчивого экономического роста столицы.