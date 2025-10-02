Генеральный директор Ассоциации Kazenergy Жандос Нурмаганбетов выступил на форуме "Женщины в энергетике: Двигая энергию. Формируя прогресс", который проходит в рамках XVI Евразийского форума Kazenergy. В мероприятии приняли участие лидеры женских сообществ Казахстана, Кыргызстана и России, передаёт BAQ.KZ.

По словам Жандоса Нурмаганбетова, нынешний год, объявленный Главой государства Годом рабочих профессий, придаёт особое значение дискуссиям о роли женщин в энергетике.

"Именно профессиональные навыки, знания и человеческий капитал являются ключевым фактором устойчивости и конкурентоспособности энергетического сектора. А роль женщин в этом процессе становится всё более весомой. Их ответственность, настойчивость, стремление доводить начатое до результата и готовность к командной работе сегодня востребованы особенно", — подчеркнул спикер.

Он отметил, что всё больше женщин занимают руководящие должности и осваивают профессии, которые ранее считались "мужскими".

Особое значение в этом контексте имеет участие женщин в процессе энергетического перехода. Казахстан поставил задачу достичь углеродной нейтральности к 2060 году, и, как подчеркнул спикер, этот масштабный трансформационный путь невозможен без инженеров, исследователей, управленцев и лидеров-женщин.

"Их вовлечённость в развитие возобновляемой энергетики, внедрение инновационных технологий и повышение энергоэффективности является важнейшей составляющей устойчивого будущего развития отрасли", — прозвучало на форуме.

Организаторы отметили, что форум "Женщины в энергетике" стал важной площадкой для обмена опытом, выработки новых идей и укрепления сотрудничества, а также способствует дальнейшему продвижению гендерного баланса и профессионального роста женщин в энергетической отрасли.

