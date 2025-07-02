В Казахстане официально вступил в силу закон, который защищает депозиты граждан в Отбасы банке от арестов и принудительных списаний, передает BAQ.KZ.

Речь идёт о поправках в законодательство, касающихся долевого участия в строительстве, транспортной сферы и защиты прав лиц с инвалидностью. Среди них отдельное внимание уделено вкладам граждан в системе жилстройсбережений, реализуемой Отбасы банком (дочерняя компания холдинга "Байтерек").

Что изменилось?

Теперь депозиты, размещённые в Отбасы банке, а также естественно приросшие взносы (ЕПВ), находящиеся на этих счетах, не могут быть арестованы или списаны по требованию третьих лиц, включая по исполнительным надписям нотариусов.

Защита распространяется даже на депозиты, которые выступают залогом по промежуточным и предварительным займам.

Ранее подобные списания нередко ставили под угрозу сам процесс получения жилья. Вкладчики, лишённые части накоплений, не могли закрыть обязательства по займу, что приводило к росту долговой нагрузки и потере права на получение жилищного кредита.