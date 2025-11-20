ВКО направит 10,5 млрд тенге на улучшение качества воздуха – Сактаганов
В регионе насчитывается 36 тысяч частных домов, отапливаемых твёрдым топливом.
В Восточно-Казахстанской области утвердили трёхлетний план по улучшению качества атмосферного воздуха. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким региона Нурымбет Сактаганов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, на реализацию экологических мероприятий предусмотрено 10,5 млрд тенге. С областью заключены соглашения с промышленными предприятиями, позволяющие специалистам департамента экологии в любое время заходить на территории заводов и проводить замеры выбросов.
"В случае превышений предприятия обязаны снижать объёмы производства. Недавно Kazzinc уменьшил выпуск металлургической продукции на 20%, а в цинковой отрасли – на 50%", – сообщил Сактаганов.
Кроме того, в регионе устанавливают 25 стационарных постов мониторинга, которые позволят оперативно определять источники загрязнений и принимать меры в отношении конкретных субъектов.
Аким привёл распределение выбросов по основным категориям:
- промышленные предприятия – 32%,
- частный сектор – 10%,
- автотранспорт – 58–59%.
В Восточном Казахстане насчитывается 36 тысяч частных домов, отапливаемых твёрдым топливом. На их долю приходится около 10% всех выбросов. Власти планируют постепенно подключать такие дома к централизованному теплоснабжению.
Сактаганов подчеркнул, что область намерена активно развивать инфраструктуру для электромобилей и других экологичных видов транспорта, что должно снизить нагрузку от автотранспортных выбросов – самого крупного источника загрязнения в регионе.
"Вопрос находится на контроле. Мы будем последовательно работать по каждому направлению", – резюмировал глава региона.
