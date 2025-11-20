Вопрос о признании Восточно-Казахстанской области зоной экологического бедствия не рассматривается. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким региона Нурымбет Сактаганов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его данным, в 2023 году на мероприятия по охране окружающей среды было направлено 3,9 млрд тенге, в текущем году предусмотрено 5,3 млрд тенге. Рост финансирования составил 35%.

Средства направляются на модернизацию котельных и теплосетей, строительство и реконструкцию очистных сооружений, рекультивацию свалок, озеленение и другие мероприятия. Отвечая на вопрос о расширении сети экологического мониторинга, аким сообщил, что работа ведётся в рамках трёхлетнего плана. В нем предусмотрено 12 млрд тенге, то есть ежегодно по 4 млрд тенге на снижение выбросов.

Сактаганов уточнил, что основной акцент делается на крупных предприятиях, которые формируют значительную часть выбросов в регионе. Среди них Усть-Каменогорская ТЭЦ и ТЭЦ "Солнечная".

"Предприятия обновляют системы очистки и устанавливают новые фильтры в рамках инвестиционных программ. Работа контролируется совместно с общественными организациями", – отметил он.

Аким также сообщил, что ведётся работа по переводу частных домов на централизованное теплоснабжение. По его словам, это позволит снизить нагрузку на окружающую среду.