ВКО не собираются признавать зоной экологического бедствия
По словам акима, в ближайшие 4–5 лет экологическая ситуация в регионе улучшится.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вопрос о признании Восточно-Казахстанской области зоной экологического бедствия не рассматривается. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким региона Нурымбет Сактаганов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его данным, в 2023 году на мероприятия по охране окружающей среды было направлено 3,9 млрд тенге, в текущем году предусмотрено 5,3 млрд тенге. Рост финансирования составил 35%.
Средства направляются на модернизацию котельных и теплосетей, строительство и реконструкцию очистных сооружений, рекультивацию свалок, озеленение и другие мероприятия. Отвечая на вопрос о расширении сети экологического мониторинга, аким сообщил, что работа ведётся в рамках трёхлетнего плана. В нем предусмотрено 12 млрд тенге, то есть ежегодно по 4 млрд тенге на снижение выбросов.
Сактаганов уточнил, что основной акцент делается на крупных предприятиях, которые формируют значительную часть выбросов в регионе. Среди них Усть-Каменогорская ТЭЦ и ТЭЦ "Солнечная".
"Предприятия обновляют системы очистки и устанавливают новые фильтры в рамках инвестиционных программ. Работа контролируется совместно с общественными организациями", – отметил он.
Аким также сообщил, что ведётся работа по переводу частных домов на централизованное теплоснабжение. По его словам, это позволит снизить нагрузку на окружающую среду.
"В ближайшие 4–5 лет экологическая ситуация в регионе улучшится", – подчеркнул Сактаганов.
Самое читаемое
- 12 погибших в Алгабасе: МЧС назвал возможную причину пожара
- В Шымкенте накрыли подпольный алкогольный цех
- Казахстан может запустить национальный автомобильный бренд: что известно о проекте
- В Атырауской области 10-летний ребёнок жил без документов и не ходил в школу
- София Актаева завоевала серебро Игр исламской солидарности в Эр-Рияде