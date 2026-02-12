В Японии арестован 47-летний житель города Кобе, который оставил свой автомобиль на платной парковке почти на шесть лет, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sora News.

Как сообщили в полиции, мужчина припарковал машину на автоматической стоянке с оплатой при выезде еще в апреле 2019 года и с тех пор не забирал ее. Парковка работает по системе pay-on-exit — пользователи оплачивают время стоянки при выезде, поэтому до фактического выезда задолженность формально не фиксируется как неуплата.

За время, пока автомобиль находился на одном и том же месте, в стране произошел ряд крупных событий, включая перенос и проведение Олимпийских игр в Токио и пандемию коронавируса. Однако владелец машины так и не вернулся за транспортным средством.

Поскольку автомобиль продолжает находиться на парковке, мужчине не могут предъявить обвинения в мошенничестве или краже. Вместо этого его обвиняют в «насильственном препятствовании бизнесу» — категории правонарушений, которая в японском законодательстве применяется к действиям, мешающим нормальной деятельности компаний. Следствие считает, что, занимая парковочное место столь длительное время, мужчина препятствовал его использованию другими клиентами, тем самым лишая владельца стоянки потенциального дохода.

По данным полиции, мужчина работает в судоходной компании. Во время допроса он признал, что припарковал автомобиль, однако заявил, что не помнит точную дату. Он также сообщил, что пытался завести машину, но двигатель не запускается. По его словам, он откладывал решение о ремонте, продаже или утилизации автомобиля.

Сумма начисленной платы за парковку составила $19 тысяч. Вопрос о том, почему владелец парковки не предпринял более ранних мер по эвакуации автомобиля, остается открытым. Расследование продолжается.