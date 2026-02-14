В рамках реализации концепции «Таза Казахстан» в Павлодаре проводится масштабная работа по предотвращению образования стихийных свалок, передает BAQ.KZ.



Природоохранными прокурорами обследованы захламленные участки земель, отраженные на снимках космического мониторинга.

Устоявшиеся, привычные для «недобросовестных» граждан, крупные накопления бытового мусора установлены в окрестностях областного центра.

В 2-х случаях нарушители задержаны «с поличным». За выброс отходов вне специально установленных мест с использованием транспортных средств, к административной ответственности с наложением штрафа в сумме более 300 тысяч тенге привлечен один из владельцев торговых павильонов.

За попытку несанкционированного слива «нечистот» оштрафован другой житель Павлодара.

Итоги анализа обсудили на круглом столе с участием заинтересованных органов, общественников, предпринимателей, руководства полигонов и лиц, осуществляющих услуги по вывозу бытового и крупногабаритного мусора.

Принято решение произвести полную ликвидацию стихийных свалок, в местах их регулярного образования установить камеры видеонаблюдения, интегрированные с центральным оперативным управлением полиции.

В дальнейшем, при выявлении правонарушителей применять механизм их участия в устранении нарушений.

Руководству полигонов совместно с местными исполнительными органами рекомендовано рассмотреть вопрос о введении льгот в виде разовых талонов на вывоз мусора для граждан, активно принимающих участие в профилактике правонарушений.

Механизм определения обладателей таких льгот предложено осуществлять по средствам мобильного приложения «Халык Тумары».