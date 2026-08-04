Владельца лодки на Алаколе оштрафовали по пяти статьям после опасной перевозки пассажиров

В области Жетысу владельца маломерного судна привлекли к административной ответственности после публикации в социальных сетях видео с опасной перевозкой пассажиров на озере Алаколь. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.

После проверки сотрудники ДЧС установили ряд нарушений. В отношении судовладельца составили пять административных протоколов и наложили штрафы. Среди выявленных нарушений — превышение допустимого количества пассажиров и перевозка людей без спасательных жилетов.

Кроме того, инспекторы оформили акты осмотра, надзора и задержания судна, а также выдали предписание об устранении нарушений.

До выполнения всех требований маломерное судно помещено на специализированную штрафную стоянку.

По данным ДЧС, в результате инцидента никто не пострадал, угрозы жизни и здоровью пассажиров не возникло.