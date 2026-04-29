Злоумышленники начали использовать новую схему обмана пользователей iPhone, рассылая фишинговые письма от имени Apple. Об этом сообщает издание The Guardian.

В сообщениях говорится о якобы переполненном хранилище iCloud. Пользователей пугают тем, что их данные могут быть удалены, если они срочно не примут меры.

Для «решения проблемы» предлагается перейти по ссылке, которая ведёт на поддельный сайт.

Эксперты отмечают, что такие письма выглядят достаточно убедительно, поскольку Apple действительно может уведомлять пользователей о нехватке места в облаке.

Кроме того, мошенники используют и другие предлоги - например, сообщают о неудачном платеже или якобы истекшем сроке действия банковской карты.

Специалисты предупреждают, что распознать обман можно по нескольким признакам: подозрительный адрес отправителя, требование срочно выполнить действия, а также ошибки в тексте.

Пользователям рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, игнорировать такие письма и при необходимости помечать их как спам.