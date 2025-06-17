В Казахстане участились случаи дорожно-транспортных происшествий, вызванных выходом домашнего скота на автотрассы. В связи с этим владельцам животных напомнили об ответственности за подобные инциденты, передает BAQ.KZ.

Как подчеркивается в официальном обращении "КазАвтоЖола", в соответствии с пунктом 26 Нормативного постановления Верховного Суда РК от 6 октября 2017 года №7, водитель транспортного средства не несет ответственности за гибель животных при ДТП, если авария произошла вне зоны действия знака "Перегон скота" и при соблюдении им всех требований ПДД.

Основной причиной подобных аварий признается отсутствие должного контроля со стороны владельцев скота, погонщиков, а также лиц, управляющих гужевым транспортом или верховыми животными. Согласно пункту 176 главы 24 Правил дорожного движения, именно они обязаны обеспечивать безопасность и надзор за животными.

Власти просят граждан усилить контроль, не допускать бесконтрольного выхода животных на дороги и соблюдать меры предосторожности во избежание несчастных случаев.