Учёные выяснили, что люди, владеющие несколькими языками, дольше сохраняют когнитивные способности и медленнее стареют умственно по сравнению с одноязычными сверстниками, сообщает BAQ.kz со ссылкой на департамент экологии по Павлодарской области.

Исследование, проведённое на базе данных более 86 тысяч здоровых взрослых в возрасте от 51 до 90 лет из 27 европейских стран, показало, что многоязычие напрямую связано с замедлением возрастного снижения когнитивных функций.

Учёные создали модель машинного обучения, которая оценивает "биоповеденческий возраст" человека — показатель, учитывающий память, подвижность, уровень образования, повседневное функционирование и здоровье. Сравнение с фактическим возрастом позволило определить, кто стареет быстрее или медленнее своих лет.

Результаты показали: жители стран с высоким уровнем многоязычия, таких как Люксембург, Нидерланды, Финляндия и Мальта, реже демонстрировали признаки ускоренного старения. Каждый дополнительный язык усиливал защитный эффект. Особенно выражено это было у людей старше 75 лет — пожилые мультилингвы словно обладали встроенной устойчивостью к возрастным изменениям.

Учёные отметили, что эффект сохранялся даже после учёта факторов страны — уровня благосостояния, качества воздуха и политической стабильности.

Механизм, по мнению исследователей, связан с постоянной умственной нагрузкой. При использовании нескольких языков мозг постоянно выбирает нужный язык и подавляет остальные, тренируя системы внимания и когнитивного контроля. У людей, активно использующих два языка на протяжении жизни, гиппокамп — ключевая область мозга, отвечающая за память, — физически больше, что связано с лучшей памятью и меньшей вероятностью нейродегенеративных заболеваний.

Учёные подчёркивают: многоязычие не останавливает старение полностью, но является важным фактором, помогающим мозгу оставаться гибким и молодым дольше.