Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2026 года. Согласно документу, базовая ставка вырастет с нынешних 20% до 22%, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на русскую службу BBC.

При этом льготная ставка в размере 10% останется без изменений для социально значимых товаров, включая продукты питания, лекарства и детские товары.

Инициатором повышения стал Минфин России, который внес соответствующее предложение в сентябре. В ведомстве пояснили, что дополнительные доходы бюджета планируется направить преимущественно на финансирование обороны и обеспечение безопасности.

Эксперты отмечают, что повышение НДС окажет влияние на стоимость товаров и услуг, за исключением позиций с льготной ставкой.