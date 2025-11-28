Владимир Путин подписал закон об увеличении ставки налога
В России с 2026 года повысят НДС до 22%.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2026 года. Согласно документу, базовая ставка вырастет с нынешних 20% до 22%, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на русскую службу BBC.
При этом льготная ставка в размере 10% останется без изменений для социально значимых товаров, включая продукты питания, лекарства и детские товары.
Инициатором повышения стал Минфин России, который внес соответствующее предложение в сентябре. В ведомстве пояснили, что дополнительные доходы бюджета планируется направить преимущественно на финансирование обороны и обеспечение безопасности.
Эксперты отмечают, что повышение НДС окажет влияние на стоимость товаров и услуг, за исключением позиций с льготной ставкой.
Самое читаемое
- 200 млрд тенге выделят на программу "Өрлеу"
- Нацбанк обновил курсы валют на 28 ноября
- Кто в Казахстане имеет право на специальное госпособие в 542 тыс тенге
- Путин назвал юридическое признание Крыма и Донбасса ключевой темой переговоров с США
- Талдыкорганцы устроили тёплый сюрприз коммунальщикам на улицах города