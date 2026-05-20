Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Китай
В Кремле заявили, что поездка Путина не связана с недавним визитом президента США Дональдом Трампом в Китай.
Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай. В рамках поездки российский лидер проведёт в Пекине два дня.
Как сообщают СМИ, программа визита включает расширенные переговоры, встречу с премьером Госсовета КНР, а также неформальное общение с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается подписание около 40 двусторонних документов стратегического характера.
Накануне визита Путин выступил с видеообращением, в котором отметил рост товарооборота между Россией и Китаем, превышающий 200 миллиардов долларов. Также он подчеркнул расширение расчётов в рублях и юанях и положительно оценил развитие безвизового режима между странами.
В Кремле отдельно заявили, что поездка Путина не связана с недавним визитом президента США Дональдом Трампом в Китай. Ранее СМИ сообщали, что Трамп отказался от предложения Си Цзиньпина содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана.
