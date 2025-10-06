Государственный региональный природный парк "Медеу" опроверг распространенные в СМИ сведения о якобы предстоящей вырубке почти половины деревьев в роще Баума, передает BAQ.KZ.

Как сообщается, в роще Баума насчитывается 104 429 деревьев и 5081 кустарник. Все они относятся к категории государственного лесного фонда и являются частью особо охраняемой природной территории.

"По данным инвентаризации, проведенной Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Министерства сельского хозяйства РК, здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%. Таким образом, аварийные деревья составляют чуть более 9% от общего количества, что опровергает ранее распространенные в СМИ неточные данные о "48% вырубки", - говорится в сообщении.

Кроме того, на 2026 год будет реализована программа посадки более тысячи новых деревьев в рамках благоустройства территории, чтобы компенсировать естественные потери и укрепить зеленый фонд рощи.

Санитарное оздоровление деревьев - это комплекс мер по удалению больных, сухостойных и поврежденных ветвей, борьбе с вредителями и заболеваниями. Основные методы - санитарная обрезка, обработка насаждений и профилактическая очистка приствольных кругов. Эти меры направлены на сохранение здоровья, формы и долговечности деревьев.

Отмечается также, что работы в роще выполняются с минимальным вмешательством в природную среду. При благоустройстве используются экологичные материалы без цементно-бетонных изделий. Планируется устройство экологических пешеходных дорожек, энергоэффективного освещения, а также установка пунктов полиции и систем видеонаблюдения для обеспечения безопасности посетителей.

Одновременно продолжается восстановление рощи. В 2023 году волонтерами высажено 1430 саженцев (яблоня Сиверса и лиственные породы). В 2024 году - 720 саженцев дуба, ели и абрикоса. Работы выполняются за счет волонтеров и спонсоров, без привлечения бюджетных средств.