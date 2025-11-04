Власти предъявили 32-летнему Энтони Уильямсу 12 пунктов обвинения, включая множественные покушения на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и незаконное хранение холодного оружия, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Инцидент произошёл в скоростном поезде, следовавшем из Донкастера в Лондон. В минувшую субботу мужчина напал с ножом на пассажиров и проводников, ранив 11 человек. По словам очевидцев, в вагоне началась паника, всюду была кровь.

Через восемь минут после первого сигнала об атаке поезд остановился на станции Хантингдон, где преступника задержали вооружённые полицейские. Второго подозреваемого, задержанного на месте, позднее отпустили.

По данным СМИ, во время нападения Уильямс выкрикивал фразу "Дьявол не победит", а при аресте смеялся и вёл себя неадекватно.

Полиция отметила, что инцидент не рассматривается как теракт. Подозреваемый - гражданин Великобритании, ранее не был известен спецслужбам и не проходил по программам против радикализации.

Кроме того, следователи проверяют Уильямса на возможную причастность к трём другим нападениям, произошедшим за день до трагедии в Питерборо и Лондоне. В одном из эпизодов пострадал 14-летний подросток.

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс в стране. Премьер-министр Кир Стармер и король Карл IIIвыразили поддержку пострадавшим и их семьям.