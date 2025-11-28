Власти Гонконга выплатят компенсацию семьям погибших при пожаре
Также жильём обеспечат пострадавших.
Сегодня, 22:05
141Фото: CCTV
Власти Гонконга объявили о финансовой поддержке семей погибших и пострадавших в результате крупного пожара в жилом комплексе, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на CCTV.
Семьи каждого погибшего получат по 200 тыс. гонконгских долларов (около $25,7 тыс.), а также государственную помощь для организации похорон. Пострадавшим выплатят по 50 тыс. гонконгских долларов ($6,4 тыс.) в дополнение к ранее обещанным 10 тыс. гонконгских долларов ($1,3 тыс.).
Кроме того, всем пострадавшим предоставят бесплатное временное жильё.
По последним данным, в результате трагедии погибло 128 человек. Пострадали 76 человек, среди них 11 пожарных.
