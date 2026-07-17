Требования пожарной безопасности для охранной зоны на территории Иле-Алатауского национального парка пока находятся на стадии разработки. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщил начальник Управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Константин Канин, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в настоящее время акимат Алматы проводит масштабную работу по развитию туристического кластера. В рамках этой инициативы планируется расширение сети горно-лесных туристических маршрутов и создание более комфортных условий для отдыхающих.

В связи с этим будут приняты комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности. Кроме того, при разработке проекта будут полностью соблюдены требования законодательства в сфере архитектуры и градостроительства.

«Все решения находятся на стадии проектирования и будут проходить необходимые экспертизы. Только после этого начнется их практическая реализация», – отметил Константин Канин.

Он также ответил на вопрос о том, какие требования будут действовать в охранной зоне в части природопользования, а также использования газа и электроэнергии.

По словам Канина, в настоящее время все эти вопросы находятся на стадии проектирования и разработки.