Власти Индии заблокировали 129 сайтов по поддельным решениям судов

Правительство Индии в этом году приказало интернет-провайдерам закрыть доступ к 129 сайтам, опираясь на судебные решения, которых никогда не существовало. Подделку обнаружили журналисты Reuters, и после их вопросов полиция начала расследование.

Речь идет о двух распоряжениях Департамента телекоммуникаций от 21 июля и 2 сентября. К каждому прилагались присланные по электронной почте копии решений высоких судов штатов Раджастхан и Уттар-Прадеш. Под блокировку попали 34 и 95 сайтов с азартными играми, которые в Индии запрещены.

Ни одного из этих решений нет в реестрах судов. Регистратор Высокого суда Раджастхана ответил агентству, что документ от имени суда, по всей видимости, мошеннический и на его сервере не значится. Высокий суд Аллахабада в Уттар-Прадеше признал свое «решение» фальшивкой и 6 ноября обратился в полицию. Дело возбуждено против неизвестных по статьям о подлоге и мошенничестве.

«Это подделка. Это не подлинное решение Высокого суда Аллахабада», заявил Reuters старший сотрудник управления по киберпреступлениям штата Ганшьям Ядав. По его словам, задержаний пока нет.

Фальшивки выглядели убедительно. На них стояли синие печати с государственным гербом, как на настоящих судебных документах. Раджастханское «решение» требовало исполнить предписание в течение 24 часов и ссылалось на норму закона об информационных технологиях, которая позволяет блокировать сайты в интересах национальной безопасности. Отправил его некий адвокат Арьян Чаудхари, но письмо Reuters на его адрес вернулось с пометкой, что получатель не найден.

Аллахабадская подделка была подписана именем судьи Гаримы Прасад и снабжена QR-кодом для проверки подлинности. Код вел на случайную веб-страницу с одной строкой, номером дела. Канцелярия судьи подтвердила полиции, что никакого такого решения она не выносила.

Кто изготовил документы и применялся ли при этом искусственный интеллект, пока неизвестно. Департамент телекоммуникаций на вопросы агентства не ответил, а оба распоряжения на момент публикации оставались на сайте ведомства.

Проблема поддельных судебных документов в Индии уже не первая. В прошлом году судьи Верховного суда страны заявили, что подделки с фальшивыми подписями судей подрывают саму основу общественного доверия и не могут считаться рядовыми преступлениями.