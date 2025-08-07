Иранские власти объявили о казни Рузбеха Вади — гражданина, признанного виновным в шпионаже в пользу израильской разведки, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. Его обвинили в передаче засекреченной информации о высокопоставленном иранском учёном-ядерщике, ликвидированном в рамках многодневной операции Израиля против Тегерана.

Смертный приговор был приведён в исполнение в среду. Наряду с Вади, был также казнён Мехди Аскарзаде — по обвинению в связях с террористической организацией ИГИЛ. Решение об их казни было утверждено Верховным судом Ирана. Об этом сообщили государственные СМИ страны.

Как утверждается в официальных сообщениях, Вади наладил контакт с представителями "вражеской разведки" — сотрудниками "Моссада" — в столице Австрии. В Вене, по данным следствия, он пять раз встречался с агентами и передавал им информацию о ключевом специалисте в области ядерной физики, имя которого не разглашается. Именно этот ученый стал одной из целей масштабной 12-дневной операции, в ходе которой, по иранским данным, были ликвидированы не менее 14 сотрудников оборонно-ядерной отрасли страны.

Что касается второго казнённого — Мехди Аскарзаде — он, по официальной версии, прошёл подготовку в лагерях ИГИЛ в Сирии и Ираке, после чего попытался проникнуть в Иран в составе вооружённой группы. Остальные участники были ликвидированы в ходе перестрелки с силами безопасности, Аскарзаде же был взят живым и позднее осуждён за терроризм.