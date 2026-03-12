Глава национальной полиции Ирана Ахмад-Реза Радан во вторник, 10 марта, фактически пригрозил смертью жителям страны, которые в условиях войны Израиля и США с Исламской Республикой устраивают протесты против режима аятолл, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

"Если кто-либо выступит в соответствии с желаниями врага, мы больше не будем видеть в нем просто протестующего, мы будем видеть в нем врага. И мы будем поступать с ним так же, как поступаем с врагом", – сказал Радан в эфире государственного телеканала IRIB. По его словам, иранские силовики "готовы защищать революцию" и "держат палец на спусковом крючке".

В начале войны против Ирана лидеры США и Израиля призвали иранцев выйти на улицы и свергнуть режим.

В декабре и январе в Иране прошли массовые протесты. Они начались в столице страны Тегеране из-за сложной экономической ситуации, однако быстро приобрели политический характер и распространились по всей стране. Участники акций, в том числе, призывали к свержению режима аятолл.

Власти жестоко подавили протесты. При этом, по некоторым оценкам правозащитников, могло погибнуть до 30 000 человек. Официально в Тегеране объявили о примерно 5000 погибших. Власти Исламской Республики возложили ответственность за это на "террористов и вооруженных бунтовщиков".

13 января президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протесты и захватывать госучреждения, заявив: "Помощь уже в пути". На следующий день глава Белого дома сказал, что ему сообщили о прекращении убийств.

Утром 28 февраля Израиль и США атаковали Иран, нанеся массированные удары по объектам на его территории. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и целый ряд высокопоставленных чиновников и силовиков. На смену убитому Али пришел его 56-летний сын Моджтаба Хаменеи.

Иран в ответ стал наносить удары по израильской территории и военным базам США на Ближнем Востоке. Боевые действия затронули большинство стран региона, неоднократно фиксировались попадания БПЛА и ракет в гражданские объекты.

Одним из ощутимых последствий войны для всего мира стал рост цен энергоносители.