В Казахстане снизили стоимость авиатоплива — ожидается эффект для билетов
Недавно цена была снижена с 1300 до 900 долларов.
В Казахстане продолжается работа по снижению стоимости авиатоплива, от которой напрямую зависят цены на авиабилеты, передает BAQ.KZ.
Власти заявляют о системных изменениях на рынке и намерены добиться дальнейшего удешевления.
Как сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, подходы к регулированию отрасли пересматриваются, а уже принятые меры позволили заметно снизить стоимость топлива в аэропортах.
«Работа по регулированию цен на авиатопливо ведется постоянно. Подходы кардинально реформируются. Недавно цена была снижена с 1300 до 900 долларов в аэропортах благодаря тому, что государственная компания “КазМунайГаз-Аэро” наращивает свое присутствие. Объемы их продаж растут, и это влияет на цену. Снижение до 900 долларов произошло всего за месяц», -- сказал он.
По его словам, текущий уровень цен не является окончательным, и государство рассчитывает на дальнейшее снижение.
«Пока цена находится на этом уровне, но в целом мы ориентируемся на ее дальнейшее снижение. При этом важно учитывать, что рынок зависит от мировой конъюнктуры -- цены могут меняться», -- отметил вице-министр.
