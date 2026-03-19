В Казахстане продолжается работа по снижению стоимости авиатоплива, от которой напрямую зависят цены на авиабилеты, передает BAQ.KZ.

Власти заявляют о системных изменениях на рынке и намерены добиться дальнейшего удешевления.

Как сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, подходы к регулированию отрасли пересматриваются, а уже принятые меры позволили заметно снизить стоимость топлива в аэропортах.

«Работа по регулированию цен на авиатопливо ведется постоянно. Подходы кардинально реформируются. Недавно цена была снижена с 1300 до 900 долларов в аэропортах благодаря тому, что государственная компания “КазМунайГаз-Аэро” наращивает свое присутствие. Объемы их продаж растут, и это влияет на цену. Снижение до 900 долларов произошло всего за месяц», -- сказал он.

По его словам, текущий уровень цен не является окончательным, и государство рассчитывает на дальнейшее снижение.