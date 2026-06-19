Правительство Казахстана намерено обеспечить рост экономики на уровне не менее 5% и направить около 8 трлн тенге на поддержку реального сектора. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.kz.

По его словам, меры реализуются в рамках поручений Президента, озвученных на Национальном курултае.

Одной из ключевых задач остается повышение благосостояния граждан. Для этого власти продолжат политику макроэкономической стабилизации и планируют увеличить объем инвестиций в основной капитал до 18% от ВВП.

Как отметил Серик Жумангарин, принимаемые меры должны обеспечить рост реальных доходов населения выше уровня инфляции – более чем на 2–3%.

Особое внимание будет уделено развитию новых производств. Для этого создается государственный механизм поддержки проектов, способных увеличить экспорт, производительность труда и объем добавленной стоимости в экономике.

"Основной акцент будет сделан на развитие кластеров глубокой переработки, направленных на экспорт и импортозамещение", – заявил вице-премьер.

По его словам, развитие промышленности и запуск новых производств должны стать одним из главных факторов устойчивого экономического роста в ближайшие годы.