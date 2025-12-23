Власти Костанайской области намерены пересмотреть требования к разработчикам генпланов
В Костанайской области выявлены серьезные недоработки в генеральных планах, что связано с отсутствием жестких требований к компаниям, занимающимся их разработкой. Об этом сообщил аким области Кумар Аксакалов, отвечая на вопросы журналистов, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, генеральный план является стратегическим документом, который должен приниматься с расчетом на долгосрочное развитие территорий, однако в регионе первый подобный документ был утвержден лишь в 2020 году и уже тогда выявил существенные проблемы.
"Генеральный план - это стратегический план, который должен приниматься на долгие годы вперед. К сожалению, у нас первый такой план появился только в 2020 году, и в нем было обнаружено большое количество недоработок, в том числе из-за отсутствия требований к разработчикам и учета социального развития", — отметил Кумар Аксакалов.
Глава региона подчеркнул, что в ходе последующей работы стало очевидно: победители конкурсов не всегда обладают необходимым опытом для подготовки подобных документов. В связи с этим власти намерены пересмотреть подходы к отбору исполнителей и усилить ответственность компаний.
"К сожалению, победителями конкурсов становились компании, которые не имели достаточного опыта в разработке таких стратегических документов. Сейчас мы вынуждены рассматривать вопрос о расторжении договора и усиливать требования к тем организациям, которые берутся за разработку генеральных планов. Это должны быть серьезные компании с соответствующими специалистами и практикой работы, поскольку такие документы формируют развитие городов и регионов на десятилетия вперед", — заявил аким области.
Он добавил, что в дальнейшем планируется ужесточить условия конкурсных процедур и повысить ответственность разработчиков за качество стратегического планирования.
