Власти Мьянмы сносят 148 зданий, связанных с деятельностью мошеннического кол-центра KK Park
Работа по выявлению и ликвидации незаконных центров онлайн-мошенничества продолжается.
В Мьянме начался масштабный снос 148 зданий, расположенных в районе KK Park — территории, где действовал крупный мошеннический кол-центр недалеко от границы с Таиландом. Об этом сообщает Министерство информации республики, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства информации республики.
По данным ведомства, власти выявляют и депортируют иностранцев, которые незаконно проникли в страну с целью участия в преступной деятельности. Из общего числа зданий 101 уже снесено, а 47 находятся в процессе демонтажа.
Среди объектов, подлежащих сносу, — жилые дома, магазины, склады, столовые, рестораны, тренажерный зал, спа-центр и караоке-клуб, использовавшиеся в инфраструктуре кол-центра.
"Более 90% иностранцев, занимавшихся онлайн-мошенничеством и азартными играми, проникли в Мьянму через Таиланд", — отметили в министерстве.
С января по ноябрь 2025 года власти Мьянмы выявили и задержали 10 762 нелегальных мигранта, из которых 9 403 уже депортированы, а остальные находятся в процессе возвращения в страны происхождения.
В правительстве заявили, что работа по выявлению и ликвидации незаконных центров онлайн-мошенничества продолжается не только в штате Карен, но и в других регионах страны.
