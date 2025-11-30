Власти США сообщили о вероятной связи вакцины от COVID с гибелью 10 детей
В США по меньшей мере десять детей, вероятно, умерли в результате вакцинации от COVID-19, сообщил комиссар FDA Марти Макари, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. По его словам, эти случаи связаны с развитием миокардита — воспаления сердца — после прививки. Макари подтвердил данные, ранее опубликованные The New York Times, со ссылкой на служебную записку главы отдела вакцинации FDA Виная Прасада.
В записке не уточнялись возраст детей, их состояние здоровья или производитель вакцины, однако ведомство впервые официально признало возможную причинно-следственную связь между вакцинацией и детскими смертями. Макари отметил, что выводы основаны на данных, собранных во время президентства Джо Байдена.
Ранее вакцины от COVID-19 активно продвигались в США как средство защиты от вируса, особенно для пожилых и группы риска. По словам Макари, массовая вакцинация молодежи сегодня "не основана на науке". Новый курс Министерства здравоохранения США ограничивает прививки для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
FDA — это U.S. Food and Drug Administration, то есть Управление по контролю за продуктами и лекарствами США.
