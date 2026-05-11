  • Главная
  • Новости
  • Власти США заявили о контроле над ситуацией с хантавирусом после вспышки на лайнере

Власти США заявили о контроле над ситуацией с хантавирусом после вспышки на лайнере

О введении аналогичных мер заявили и во Франции.

Сегодня 2026, 04:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 04:30
Сегодня 2026, 04:30
82
Фото: Pixabay.com

В США заявили, что ситуация с распространением хантавируса находится под полным контролем после вспышки заболевания на круизном судне MV Hondius, передает BAQ.KZ.

Как сообщил телеканалу CNN временный глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Джей Баттачарья, ведомство находится в постоянном взаимодействии с Всемирной организацией здравоохранения и другими международными структурами.

В Медицинском центре Университета Небраски сообщили, что американские граждане, находившиеся на борту лайнера, будут помещены в изоляционно-карантинное отделение на территории кампуса и останутся под наблюдением до завершения инкубационного периода.

О введении аналогичных мер заявили и во Франции — там планируется изоляция всех, кто мог контактировать с инфицированными.

По данным ВОЗ, среди пассажиров судна подтверждено семь случаев заражения хантавирусом, три из них завершились летальным исходом.

Самое читаемое

Наверх