Власти США заявили о контроле над ситуацией с хантавирусом после вспышки на лайнере
В США заявили, что ситуация с распространением хантавируса находится под полным контролем после вспышки заболевания на круизном судне MV Hondius, передает BAQ.KZ.
Как сообщил телеканалу CNN временный глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Джей Баттачарья, ведомство находится в постоянном взаимодействии с Всемирной организацией здравоохранения и другими международными структурами.
В Медицинском центре Университета Небраски сообщили, что американские граждане, находившиеся на борту лайнера, будут помещены в изоляционно-карантинное отделение на территории кампуса и останутся под наблюдением до завершения инкубационного периода.
О введении аналогичных мер заявили и во Франции — там планируется изоляция всех, кто мог контактировать с инфицированными.
По данным ВОЗ, среди пассажиров судна подтверждено семь случаев заражения хантавирусом, три из них завершились летальным исходом.
