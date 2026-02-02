Рынок товаров и услуг для кошек в стране достиг 367,8 млрд бат, что существенно превышает объем аналогичного сегмента для собак — 226,8 млрд бат, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Nikkei Asia.

Расходы владельцев кошек в среднем составляют от 3,5 до 6,8 тыс. бат в месяц на одно животное, тогда как содержание собак обходится дешевле. Эксперты прогнозируют, что уже в 2025 году рынок "кошачьей" индустрии впервые по темпам роста опередит рынок товаров и услуг для собак.

Рост популярности кошек связывают с урбанизацией и нехваткой жилого пространства: компактные питомцы лучше подходят для жизни в городских квартирах. Дополнительный импульс интересу к кошкам придало решение правительства объявить пять местных пород — сиамскую, супхалак, корат, конджа и кхао-мани — национальными символами страны.

Власти отмечают, что кошки занимают важное место в тайской культуре и традициях, а их продвижение может способствовать развитию туризма, который в прошлом году впервые с пандемии показал снижение потока на 7,2 процента.