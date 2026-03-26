Правительство Великобритания изменило свою позицию по вопросам авторских прав и искусственного интеллекта после критики со стороны представителей креативной индустрии, передаёт BAQ.KZ.

Что произошло

Ранее власти предлагали разрешить компаниям использовать защищённые авторским правом материалы для обучения ИИ. При этом правообладатели могли бы отказаться от использования своих работ.

Однако эта идея вызвала негативную реакцию среди артистов и представителей индустрии.

Почему изменили решение

Против инициативы выступили известные музыканты, в том числе Элтон Джон и Дуа Липа.

После этого правительство пересмотрело свою позицию. Теперь власти заявляют, что у них нет окончательного решения по этому вопросу.

Они намерены продолжить обсуждение с представителями как креативной индустрии, так и технологических компаний.

Власти пытаются найти баланс, с одной стороны - защитить права авторов, с другой - дать возможность развиваться технологиям ИИ, которым нужны данные для обучения.

Реакция индустрии

Глава UK Music Том Кил назвал это решение "серьёзной победой для кампании в защиту авторских прав".

Что в Казахстане

Напомним, 18 января 2026 года в Казахстане вступил в силу закон "Об искусственном интеллекте". Документ закрепляет базовые принципы использования ИИ, включая ответственность владельцев и пользователей систем, требования к безопасности, защите данных и прозрачности работы технологий.

Согласно закону, системы искусственного интеллекта рассматриваются как инструмент, а ответственность за их применение несут участники в зависимости от их роли.

Также введен запрет на создание и использование ИИ-систем с недопустимыми функциями, включая манипулятивное воздействие и незаконную обработку персональных данных.

Кроме того, предусмотрена обязательная маркировка продуктов и услуг, созданных с использованием искусственного интеллекта, а также создание национальной платформы для разработки и тестирования ИИ.