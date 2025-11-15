Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса объявил о проведении расследования после прибытия в страну чартерного рейса с 153 палестинцами из сектора Газа, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Самолет приземлился в аэропорту имени О. Р. Тамбо в Йоханнесбурге, но пассажирам изначально отказали во въезде из-за отсутствия штампов о выезде из страны отправления, из-за чего им пришлось провести более 10 часов в самолете.

Большинство палестинцев в итоге были допущены на территорию ЮАР после вмешательства благотворительной организации и "из чувства гуманности". Обстоятельства их выезда из Газы остаются неясными: по данным израильского военного ведомства, пассажиры покинули анклав после согласия третьей страны принять их, а палестинское посольство в Претории указало, что поездка была организована без официального уведомления и с нарушением процедур.

Из 153 человек 23 вылетели далее в другие страны, а 130 получили право на пребывание в ЮАР. Правительство ЮАР поручило министерству внутренних дел проверить действия пограничных служб. Благотворительная организация Gift of the Givers обеспечила палестинцев жильем, а гражданские активисты потребовали расследовать условия, приведшие к вынужденному ожиданию на борту. Президент Рамафоса подчеркнул, что ситуация будет полностью изучена и вскоре представлено общественное разъяснение.