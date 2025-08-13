На брифинге в Правительстве заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин оценил влияние укрепления рубля на экономику Казахстана и сбыт продукции в приграничные регионы России, передает BAQ.KZ.

По его словам, ситуация находится под контролем, массовых проблем пока нет, а колебания валюты могут даже стимулировать развитие внутреннего производства.

Серик Жумангарин отметил, что сбыт продукции осуществляется достаточно активно, при этом Правительство отслеживает ситуацию.

"Сейчас курс около 6,7–6,8 тенге за рубль. С одной стороны, это выгодно, с другой — нет. Но массовых проблем пока не наблюдается, мы следим за ситуацией и будем реагировать по мере развития событий", — сказал Жумангарин.

Он также подчеркнул, что укрепление рубля уже оказало влияние на инфляцию и внутреннее производство.

"Мы закупаем стандартные комплектующие и материалы для инвестиционных проектов. Если это становится невыгодно, это тоже в каком-то смысле неплохо, потому что стимулирует внутреннее производство. Это не наносит ущерба, а наоборот — заставляет развивать собственную промышленность", — пояснил министр.

Вице-премьер отметил, что внешняя торговля в мире строится по законам сравнительных преимуществ: одна страна продаёт продукцию, когда у неё дела идут хорошо, а покупает — когда хуже. По его словам, это требует выстраивания соответствующей государственной политики.