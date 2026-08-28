Влияние законодательного органа значительно усилено – Президент
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Курултай получил широкие полномочия в формировании системы государственной власти, передает BAQ.KZ.
Об этом Глава государства сказал на первой сессии Курултая первого созыва в Астане.
По словам Президента, начало работы нового законодательного органа запускает фундаментальные институциональные изменения в системе государственного управления.
В частности, судьи Конституционного суда, члены Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты будут назначаться по согласованию с Курултаем.
Депутаты также получили право назначать и освобождать от должности судей Верховного суда по предложению Президента. Курултаю делегировано право лишать правового иммунитета судей Конституционного и Верховного судов, а также депутатов.
Кроме того, законодательный орган будет утверждать отчеты Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета и заслушивать ежегодное послание Конституционного суда.
Курултай также получил право выразить вотум недоверия Правительству и внести Президенту предложения об освобождении от должностей отдельных членов Правительства.
«Одним словом, Курултаю предоставлены широкие полномочия по формированию исполнительной и судебной ветвей власти, а также по решению стратегических вопросов, имеющих определяющее значение для судьбы страны. Таким образом, мы значительно усилили влияние законодательного органа. Это означает укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что работа по модернизации государственных и общественных институтов продолжится до конца текущего года.
На первой сессии Глава государства также обозначил основные задачи нового Курултая. Среди них – приведение законодательства в соответствие с новой Конституцией, повышение качества законотворчества, использование искусственного интеллекта и системы E-Parliament, рассмотрение изменений в миграционной политике и подготовка нового закона о библиотечном и книгоиздательском деле.
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