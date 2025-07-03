В Астане мужчину оштрафовали за вмешательство в действия сотрудников полиции, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного суда. Инцидент произошёл в одном из районов Астаны, когда прохожий подошёл к полицейским и начал активно вмешиваться в их работу, при этом допуская оскорбительные высказывания и неуважительное поведение.

Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны сотрудников правоохранительных органов о прекращении вмешательства, мужчина продолжал спорить и препятствовать их действиям. В суде правонарушитель заявил, что он исполнил свой гражданский долг, реагируя на действия полиции, которые, по его мнению, были неправомерными.

Суд признал мужчину виновным в нарушении статьи 667 КоАП Республики Казахстан, которая касается неповиновения законным требованиям правоохранительных органов. Ему назначен штраф в размере 30 МРП, что составляет 117 тысяч тенге.

Судебное постановление пока не вступило в законную силу, и правонарушитель имеет право обжаловать решение.