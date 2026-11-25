Вместо Баку — Казахстан: «Сабах» подколол звезду «Барселоны»
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» пошутил над нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем, обыграв его недавнюю путаницу с Казахстаном и Азербайджаном. Забавный ролик опубликован перед матчем команд в Лиге чемпионов.
Бакинский клуб использовал финальную сцену фильма «Форсаж 7». В роли водителей автомобилей выступили главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик и Ламин Ямаль, который пропустит предстоящую встречу.
На дорожной развилке Флик направляется в сторону Баку, тогда как Ямаль выбирает дорогу в Казахстан.
Таким образом, «Сабах» напомнил испанскому футболисту о его недавнем интервью, в котором он перепутал Азербайджан и Казахстан. Этот эпизод ранее стал поводом для многочисленных шуток и мемов в социальных сетях.
Напомним, матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов «Сабах» – «Барселона» состоится сегодня, 25 ноября, в Баку. Начало встречи — в 22:45.
После четырех туров на счету каталонского клуба девять очков, у азербайджанской команды – три.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Связь станет дороже: Beeline, Kcell, Tele2 и Altel готовятся повысить тарифы
- Автобусы нового поколения: Талдыкорган готовится полностью обновить транспортный парк
- Более 60 человек погибли при вооружённых нападениях в Нигерии
- Наркобизнесу перекрыли кислород: КНБ ликвидировал 19 каналов поставки
- Вода текла, доход – мимо бюджета: в Экибастузе вернули государству объекты на 515 млн тенге