Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» пошутил над нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем, обыграв его недавнюю путаницу с Казахстаном и Азербайджаном. Забавный ролик опубликован перед матчем команд в Лиге чемпионов.

Бакинский клуб использовал финальную сцену фильма «Форсаж 7». В роли водителей автомобилей выступили главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик и Ламин Ямаль, который пропустит предстоящую встречу.

На дорожной развилке Флик направляется в сторону Баку, тогда как Ямаль выбирает дорогу в Казахстан.

Таким образом, «Сабах» напомнил испанскому футболисту о его недавнем интервью, в котором он перепутал Азербайджан и Казахстан. Этот эпизод ранее стал поводом для многочисленных шуток и мемов в социальных сетях.

Напомним, матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов «Сабах» – «Барселона» состоится сегодня, 25 ноября, в Баку. Начало встречи — в 22:45.

После четырех туров на счету каталонского клуба девять очков, у азербайджанской команды – три.