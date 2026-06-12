Вместо доставки — в ломбард: астанчанин присвоил золото из чужой посылки

В Астане задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в присвоении золотых украшений, которые находились в посылке, предназначенной для отправки в другой город. Как сообщили в полиции, потерпевший передал через курьера несколько коробок водителю такси для доставки.

По версии следствия, во время поездки мужчина открыл посылки и обнаружил в одной из них золотые изделия. После этого подозреваемый сдал украшения общей стоимостью более трех миллионов тенге в ломбард и не выполнил заказ по доставке. Сотрудники криминальной полиции района Алматы установили личность мужчины и задержали его в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Во время допроса он полностью признал свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. В департаменте полиции Астаны призвали граждан соблюдать осторожность при отправке ценных вещей и пользоваться услугами проверенных и официальных служб доставки.