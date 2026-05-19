«Вместо эвакуации снимают видео»: специалисты назвали самые опасные ошибки людей при землетрясении
Готов ли Алматы к сильному землетрясению
Алматы находится в сейсмоопасной зоне, поэтому вопрос готовности города к возможным землетрясениям остается одним из самых актуальных. В ответ на запрос BAQ.KZ профильные службы рассказали, насколько мегаполис готов к чрезвычайным ситуациям и что сегодня считается главной угрозой во время подземных толчков.
По словам специалистов, безопасность зависит не только от работы спасателей и технической оснащенности города, но и от поведения самих жителей.
Какие ошибки люди совершают чаще всего
В экстренных службах отмечают, что одной из главных причин травм и потерь во время землетрясений остается человеческий фактор.
Во время чрезвычайной ситуации некоторые люди пользуются лифтом, возвращаются домой за документами и вещами или вместо эвакуации начинают снимать происходящее на телефон.
«Даже при наличии развитой инфраструктуры и оперативной работе спасателей значительная часть последствий может быть связана именно с неправильными действиями людей», — отметили специалисты.
Жителям советуют заранее подготовиться
В ДЧС подчеркнули, что культура безопасности не должна ограничиваться только теорией.
Специалисты рекомендуют каждому жителю заранее:
- определить безопасные места в квартире;
- запомнить пути эвакуации;
- договориться с семьей о действиях в случае отключения связи;
- подготовить «тревожный чемоданчик».
Кроме того, тяжелые шкафы, люстры и бытовую технику советуют надежно закрепить, поскольку во время подземных толчков именно падающие предметы часто становятся причиной травм.
В Алматы проводят специальные тренировки
В городе регулярно организуют обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях.
Для школьников, студентов, учителей, сотрудников торговых центров и жителей мегаполиса проводят:
- открытые уроки;
- мастер-классы;
- практические тренировки;
- специальные курсы.
В общественных местах людям объясняют правила эвакуации и поведения во время землетрясения.
Жителям показывают землетрясение на специальном тренажере
По информации специалистов, в Алматы используется мобильный сейсмотренажер, который позволяет безопасно почувствовать колебания разной силы и отработать алгоритм действий на практике.
Только с начала года в Центре обучения населения в сфере гражданской защиты специальные курсы прошли более 900 человек.
В городе работают сотни сирен и система оповещения
В случае сильного землетрясения в Алматы будет задействована система экстренного оповещения населения.
Сейчас в городе функционируют:
- 843 сирены;
- возможность оповещения через 695 телеканалов;
- 25 радиоканалов.
Кроме того, предупреждения будут поступать на мобильные телефоны через систему Mass Alert с использованием технологии Cell Broadcast.
Где разместят людей после сильного землетрясения
На случай разрушительного землетрясения в Алматы подготовлены 384 пункта временного размещения населения. Они расположены на базе школ, университетов и стадионов.
В таких пунктах предусмотрены:
- регистрация жителей;
- выдача воды и продуктов;
- организация дальнейшей эвакуации в безопасные районы.
Все пункты внесены в систему 2GIS и доступны даже без подключения к интернету.
«Безопасность зависит не только от государства»
В экстренных службах подчеркивают: готовность города к чрезвычайным ситуациям — это не только техника, сирены и профессионализм спасателей.
«Главное — это подготовленный человек, который знает, как действовать и способен сохранять самообладание в экстренной ситуации», — отметили специалисты.
По мнению экспертов, формирование культуры безопасности и практическая подготовка жителей остаются для Алматы одной из ключевых задач.
