«Вместо эвакуации снимают видео»: специалисты назвали самые опасные ошибки людей при землетрясении

Алматы находится в сейсмоопасной зоне, поэтому вопрос готовности города к возможным землетрясениям остается одним из самых актуальных. В ответ на запрос BAQ.KZ профильные службы рассказали, насколько мегаполис готов к чрезвычайным ситуациям и что сегодня считается главной угрозой во время подземных толчков.

По словам специалистов, безопасность зависит не только от работы спасателей и технической оснащенности города, но и от поведения самих жителей.

Какие ошибки люди совершают чаще всего

В экстренных службах отмечают, что одной из главных причин травм и потерь во время землетрясений остается человеческий фактор.

Во время чрезвычайной ситуации некоторые люди пользуются лифтом, возвращаются домой за документами и вещами или вместо эвакуации начинают снимать происходящее на телефон.

«Даже при наличии развитой инфраструктуры и оперативной работе спасателей значительная часть последствий может быть связана именно с неправильными действиями людей», — отметили специалисты.

Жителям советуют заранее подготовиться

В ДЧС подчеркнули, что культура безопасности не должна ограничиваться только теорией.

Специалисты рекомендуют каждому жителю заранее:

определить безопасные места в квартире;

запомнить пути эвакуации;

договориться с семьей о действиях в случае отключения связи;

подготовить «тревожный чемоданчик».

Кроме того, тяжелые шкафы, люстры и бытовую технику советуют надежно закрепить, поскольку во время подземных толчков именно падающие предметы часто становятся причиной травм.

В Алматы проводят специальные тренировки

В городе регулярно организуют обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях.

Для школьников, студентов, учителей, сотрудников торговых центров и жителей мегаполиса проводят:

открытые уроки;

мастер-классы;

практические тренировки;

специальные курсы.

В общественных местах людям объясняют правила эвакуации и поведения во время землетрясения.

Жителям показывают землетрясение на специальном тренажере

По информации специалистов, в Алматы используется мобильный сейсмотренажер, который позволяет безопасно почувствовать колебания разной силы и отработать алгоритм действий на практике.

Только с начала года в Центре обучения населения в сфере гражданской защиты специальные курсы прошли более 900 человек.

В городе работают сотни сирен и система оповещения

В случае сильного землетрясения в Алматы будет задействована система экстренного оповещения населения.

Сейчас в городе функционируют:

843 сирены;

возможность оповещения через 695 телеканалов;

25 радиоканалов.

Кроме того, предупреждения будут поступать на мобильные телефоны через систему Mass Alert с использованием технологии Cell Broadcast.

Где разместят людей после сильного землетрясения

На случай разрушительного землетрясения в Алматы подготовлены 384 пункта временного размещения населения. Они расположены на базе школ, университетов и стадионов.

В таких пунктах предусмотрены:

регистрация жителей;

выдача воды и продуктов;

организация дальнейшей эвакуации в безопасные районы.

Все пункты внесены в систему 2GIS и доступны даже без подключения к интернету.

«Безопасность зависит не только от государства»

В экстренных службах подчеркивают: готовность города к чрезвычайным ситуациям — это не только техника, сирены и профессионализм спасателей.

«Главное — это подготовленный человек, который знает, как действовать и способен сохранять самообладание в экстренной ситуации», — отметили специалисты.

По мнению экспертов, формирование культуры безопасности и практическая подготовка жителей остаются для Алматы одной из ключевых задач.