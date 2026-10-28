Вместо получаса одна минута: ученые из Актобе создали прибор для исследования радиации

Ученые из Актобе разработали портативный прибор, который позволяет исследовать воздействие радиации на материалы значительно быстрее прежнего оборудования. Устройство весит всего три килограмма и измеряет один спектр примерно за минуту. Раньше на такую работу уходило до получаса.

Разработку представили специалисты Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова под руководством профессора Куанышбека Шункеева.

Прибор регистрирует слабые световые сигналы, возникающие в специальных кристаллах под воздействием излучения. По этим сигналам ученые определяют, как радиация меняет физические свойства материалов.

«Ранее в исследованиях использовалось громоздкое оборудование, рассчитанное на стационарную работу. Новое устройство весит всего три килограмма. Оно измеряет один спектр примерно за минуту, тогда как прежнему аппарату на эту работу требовалось 20–30 минут. Это особенно важно при регистрации слабых сигналов, которые могут исчезать за короткое время», – рассказал Куанышбек Шункеев.

Над комплексом работала команда научного центра «Радиационная физика материалов». Исследованиями в области ядерной физики профессор занимается с 1980-х годов.

Для создания прибора ученые модернизировали компоненты прежнего оборудования, дополнив их деталями из Беларуси и Японии.

Устройство уже прошло испытания на ускорителе ДЦ-60 Института ядерной физики в Астане. Исследования проводились и в лаборатории немецкого Гамбурга.

В отличие от прежней стационарной установки, новый комплекс можно брать на выездные исследования, в том числе в труднодоступные места.

Сейчас ученые проводят эксперименты с рентгеновским аппаратом, который производят в Актобе, и изучают возможности дальнейшего развития прибора. Среди перспективных направлений исследование солнечного спектра и свойств материалов при облучении.

В дальнейшем разработка может помочь в создании более совершенных радиационных датчиков, приборов контроля излучения и материалов, устойчивых к радиации. Такие исследования представляют интерес в том числе для атомной энергетики.

Ученые рассматривают возможность участия с разработкой в международных научных проектах и ее представления зарубежным исследовательским организациям.