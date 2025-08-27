В послании 2024 года Президент Казахстана обозначил стратегический вектор развития агропромышленного комплекса – постепенный уход от прямого субсидирования и переход к системе доступного кредитования. По его словам, прежняя модель поддержки привела не только к неэффективному использованию средств, но и к злоупотреблениям: фальсификации данных о поголовье скота и посевных площадях, приписки и коррупционные схемы. Теперь акцент смещён на дешёвые кредиты, привлечение коммерческих банков и инвестиции в переработку. О том, как выполняются поручения Президента, в обзоре BAQ.KZ.

Что предложил Президент

Глава государства обозначил несколько ключевых направлений. Среди них:

Привлекать в отрасль средства коммерческих банков.

Распространить механизм льготного кредитования, применяемого через государственные финансовые институты, на коммерческие банки.

Постепенно переходить от прямого субсидирования АПК к обеспечению доступного кредитования.

Прекратить приписки, а тех, кто этим занимался, привлечь к ответственности.

Обеспечить возврат в государственную собственность земельных участков, предоставленных с нарушением законодательства и не используемых по назначению.

Таким образом, речь идёт не просто о смене финансовых инструментов, а о перезагрузке всей системы поддержки с упором на эффективность и прозрачность.

Что изменилось за год

По данным Министерства сельского хозяйства, с начала 2025 года аграрный сектор демонстрирует рост. За январь-июль валовая продукция сельского хозяйства увеличилась на 3,7% и составила 2,4 трлн тенге. В животноводстве рост достиг 3,4%, в растениеводстве – 5%.

Более наглядно это выглядит в конкретных показателях: производство мяса выросло на 2%, молока – на 6,5%. Поголовье лошадей увеличилось на 6,7%, птицы – на 6,6%, а верблюдов – почти на 4%.

Рост показывает и переработка. Производство продуктов питания за семь месяцев поднялось на 9,2% и составило 2,1 трлн тенге. Особенно заметно вырос выпуск растительного масла (+24%), сливочного масла (+10,4%), муки (+6,6%) и колбасных изделий (+9%).

Инвестиции и финансирование

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства за полгода увеличились на 26,5% и достигли 442,7 млрд тенге. В переработку продуктов питания вложено 104,2 млрд тенге, что почти в полтора раза больше прошлогоднего уровня.

Ключевой элемент новой стратегии – доступное кредитование. В этом году объём льготного финансирования весенне-полевых и уборочных работ вырос до 700 млрд тенге – в десять раз больше, чем десять лет назад. В ближайшие годы планируется довести его до 1 трлн тенге.

Отдельно запущена программа льготного лизинга сельхозтехники под 5% годовых: в 2025 году на неё выделено 250 млрд тенге, что позволит приобрести не менее 6 тыс. единиц техники.

На развитие переработки предусмотрено льготное финансирование в 48 млрд тенге, а на мясное скотоводство – кредиты по ставке 5% на 50 млрд тенге. Аналогичный объём выделен на приобретение племенного поголовья КРС и МРС.

Перспективы

Все эти меры направлены на то, чтобы фермеры получили реальные инструменты для роста, а не бумажные субсидии, уходившие в "приписки". По расчётам правительства, уже в этом году они должны дать ощутимый прирост валовой добавленной стоимости в АПК.

Однако главный вопрос остаётся прежним: насколько устойчивым окажется переход к кредитной модели? Пока цифры выглядят обнадёживающе, но аграрии будут судить не по отчётам, а по тому, насколько реально они смогут получить доступ к "дешёвым деньгам" и вложить их в развитие хозяйств.