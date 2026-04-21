ВМС США провели операцию против танкера под санкциями, связанного с Ираном

Военные США провели операцию по досмотру танкера M/T Tifani, который, по данным американской стороны, находится под санкциями и может быть связан с поддержкой Ирана, передаёт корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на "Associated Press".

Как сообщили в Министерство обороны США, операция прошла в Индо-Тихоокеанском регионе в ночное время и без инцидентов. Уточняется, что судно не имело флага.

По данным Associated Press, речь идёт не о захвате, а о так называемой операции «maritime interdiction» — морском пресечении, в рамках которого американские силы поднялись на борт судна для проверки.

В Пентагоне заявили, что танкер мог использоваться в схемах обхода санкций и оказывать материальную поддержку Ирану. Дополнительные детали, включая маршрут судна и его дальнейшую судьбу, не раскрываются.

Независимого подтверждения этой информации со стороны других стран или международных организаций на момент публикации не представлено.