ВМС США провели операцию против танкера под санкциями, связанного с Ираном
Пентагон заявил о морской операции без инцидентов и проверке судна на связь с обходом санкций против Ирана.
Военные США провели операцию по досмотру танкера M/T Tifani, который, по данным американской стороны, находится под санкциями и может быть связан с поддержкой Ирана, передаёт корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на "Associated Press".
Как сообщили в Министерство обороны США, операция прошла в Индо-Тихоокеанском регионе в ночное время и без инцидентов. Уточняется, что судно не имело флага.
По данным Associated Press, речь идёт не о захвате, а о так называемой операции «maritime interdiction» — морском пресечении, в рамках которого американские силы поднялись на борт судна для проверки.
В Пентагоне заявили, что танкер мог использоваться в схемах обхода санкций и оказывать материальную поддержку Ирану. Дополнительные детали, включая маршрут судна и его дальнейшую судьбу, не раскрываются.
Независимого подтверждения этой информации со стороны других стран или международных организаций на момент публикации не представлено.
