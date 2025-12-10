Королевский военно-морской флот Таиланда объявил о начале масштабной операции под названием "Trat подавляет противников", задействовав силы на море, в воздухе и на суше для защиты суверенитета страны на участке тайско-камбоджийской границы в провинциях Чантхабури и Трат, передает BAQ.KZ со ссылкой на портал The Nation Thailand.

Как сообщили 10 декабря в штабе пограничных сил Чантхабури–Трат, ВМС Таиланда взяли на себя ключевую роль в усиленных действиях в своём секторе на фоне расширения приграничных столкновений с Камбоджей. Операция направлена на сдерживание противника и поддержку сухопутных подразделений, ведущих боевые действия в приграничной зоне.

В район операции был направлен боевой корабль HTMS Thepa, который ведёт круглосуточное патрулирование и наблюдение. Экипаж приведён в состояние полной боевой готовности, а все системы вооружения корабля полностью развернуты и готовы к немедленному применению в случае эскалации ситуации.

Военно-морские силы также обратились к тайским рыболовным судам с призывом избегать выхода в районы, прилегающие к морской границе с Камбоджей. Рыбакам рекомендовано немедленно сообщать о любых замеченных камбоджийских военных кораблях в Центр морских операций или по радиоканалу экстренной связи.

Накануне, 9 декабря, HTMS Thepa оказал огневую поддержку сухопутным войскам, применив корабельную артиллерию по позициям на камбоджийской стороне. Удары наносились в рамках операции по возвращению контроля над районом Бан Сам Ланг вблизи населённого пункта Бан Нонг Ри.

По данным командования, тайским силам удалось уничтожить около 80 процентов укреплённых позиций противника. Подразделения Королевской морской пехоты Таиланда провели зачистку территории, уничтожив несколько строений и предполагаемых бункеров, использовавшихся в качестве складов оружия и боеприпасов.

Несмотря на достигнутый прогресс, операция продолжается. Камбоджийские силы, как сообщается, оборудовали сеть бункеров и траншей, а также применяют тяжёлое вооружение и артиллерию, что пока не позволяет тайским войскам полностью закрепить контроль над районом. Командование подчёркивает, что обстановка остаётся напряжённой и требует дальнейших активных действий.