Внедорожник кубарем слетел с серпантина в Жасыбае
Пострадали пятеро.
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В Павлодарской области полиция возбудила уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 16 июля на территории зоны отдыха Жасыбай, в поселке Баянауыл, передает BAQ.KZ.
По данным Департамента полиции, водитель автомобиля "Hyundai Tucson" не справилась с управлением на спуске по серпантинной дороге, в результате чего машина опрокинулась и скатилась в кювет.
Пострадали водитель и четверо пассажиров — их доставили в больницу. Автомобиль эвакуирован на специальную стоянку.
Видеозапись с места происшествия, на которой видно, как автомобиль буквально срывается с дороги и падает вниз, распространилась в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс.
Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Полиция напоминает, что в местах отдыха, особенно на участках с резкими поворотами и сложным рельефом, крайне важно соблюдать скоростной режим и регулярно проверять техническое состояние транспортных средств.
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