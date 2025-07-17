В Павлодарской области полиция возбудила уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 16 июля на территории зоны отдыха Жасыбай, в поселке Баянауыл, передает BAQ.KZ.

По данным Департамента полиции, водитель автомобиля "Hyundai Tucson" не справилась с управлением на спуске по серпантинной дороге, в результате чего машина опрокинулась и скатилась в кювет.

Пострадали водитель и четверо пассажиров — их доставили в больницу. Автомобиль эвакуирован на специальную стоянку.

Видеозапись с места происшествия, на которой видно, как автомобиль буквально срывается с дороги и падает вниз, распространилась в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс.

Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Полиция напоминает, что в местах отдыха, особенно на участках с резкими поворотами и сложным рельефом, крайне важно соблюдать скоростной режим и регулярно проверять техническое состояние транспортных средств.