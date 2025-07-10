"Запах стоит ужасный": столбы газа вырывались из-под земли в Талдыкоргане
В Талдыкоргане произошла масштабная утечка газа.
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Жители Талдыкоргана оказались свидетелями опасной ситуации: из-под земли на пересечении улиц Астана и Желтоксан вырывались мощные струи газа. Инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в соцсетях, передает BAQ.KZ.
"Утечка газа рядом с 5 микрорайоном, запах стоит ужасный. Позвонили в 104", — говорится в описании к видео.
На кадрах видно, как из-под земли вырываются три плотных потока газа под высоким давлением. Горожане жаловались на сильный запах и потенциальную угрозу взрыва. Многие выразили возмущение качеством укладки подземных газопроводов.
ГУ "Отдел ЖКХ города Талдыкорган" и Жетысуский производственный филиал АО "QazaqGaz-Aimaq" подтвердили факт утечки. По их информации, на подземном трубопроводе высокого давления диаметром 160 мм по проспекту Астана была зафиксирована утечка газа.
Аварийная служба оперативно отреагировала: утечку перекрыли, подачу газа временно приостановили.
Под отключение попали:
- 1 многоквартирный жилой дом №26 (8 микрорайон, 37 квартир)
- 1 коммунально-бытовой объект
Работы по восстановлению газоснабжения планируется завершить в течение нескольких часов.
Инцидент вызвал бурные обсуждения:
- "Как на пороховой бочке живём!"
- "Нельзя было газ в землю пускать — это знали и простые люди!"
- "Когда прокладывали — делали как попало, вот и последствия".
- "Мужики — красавцы, что быстро перекрыли".
- "Это только начало, трубы проложены с нарушениями".
Ранее мы писали о том, что газовоз вспыхнул во время заправки в СКО.
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