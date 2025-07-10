Жители Талдыкоргана оказались свидетелями опасной ситуации: из-под земли на пересечении улиц Астана и Желтоксан вырывались мощные струи газа. Инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в соцсетях, передает BAQ.KZ.

"Утечка газа рядом с 5 микрорайоном, запах стоит ужасный. Позвонили в 104", — говорится в описании к видео.

На кадрах видно, как из-под земли вырываются три плотных потока газа под высоким давлением. Горожане жаловались на сильный запах и потенциальную угрозу взрыва. Многие выразили возмущение качеством укладки подземных газопроводов.

ГУ "Отдел ЖКХ города Талдыкорган" и Жетысуский производственный филиал АО "QazaqGaz-Aimaq" подтвердили факт утечки. По их информации, на подземном трубопроводе высокого давления диаметром 160 мм по проспекту Астана была зафиксирована утечка газа.

Аварийная служба оперативно отреагировала: утечку перекрыли, подачу газа временно приостановили.

Под отключение попали:

1 многоквартирный жилой дом №26 (8 микрорайон, 37 квартир)

1 коммунально-бытовой объект

Работы по восстановлению газоснабжения планируется завершить в течение нескольких часов.

Инцидент вызвал бурные обсуждения:

"Как на пороховой бочке живём!"

"Нельзя было газ в землю пускать — это знали и простые люди!"

"Когда прокладывали — делали как попало, вот и последствия".

"Мужики — красавцы, что быстро перекрыли".

"Это только начало, трубы проложены с нарушениями".

Ранее мы писали о том, что газовоз вспыхнул во время заправки в СКО.