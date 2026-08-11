Внедорожник с 256 килограммами осетровых остановили в Актау

Поездка по Актау для водителя Toyota Prado закончилась встречей с природоохранной полицией. В багажнике машины сотрудники нашли 62 особи осетровых общим весом 256 килограммов.

Автомобиль остановили 8 августа во время оперативно-розыскных мероприятий. К проверке подключились сотрудники криминальной, природоохранной и городской полиции.

Когда открыли багажник, содержимое оказалось далеко не обычным дорожным грузом. Внутри находилась крупная партия осетровых рыб.

Всего полицейские насчитали 62 особи. Общий вес составил 256 килограммов.

Теперь правоохранителям предстоит установить происхождение рыбы, обстоятельства ее приобретения и дальнейшего перемещения. По факту начато досудебное расследование.

В полиции напомнили, что незаконная добыча, приобретение, хранение, перевозка и сбыт редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных влекут ответственность по закону.

Работа по выявлению браконьерства и незаконного оборота рыбной продукции в регионе продолжается.