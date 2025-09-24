В Ауэзовском районе Алматы произошла серьёзная авария с участием автомобилей Lexus и Toyota, передает BAQ.KZ. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, ДТП случилось на улице Саина.

По предварительным данным, Lexus, движущийся в северном направлении, при перестроении столкнулся с автомобилем Toyota Camry. После удара Lexus потерял управление и врезался в автобусную остановку, а затем — в фонарный столб.

В результате аварии пострадали сама водитель Lexus и двое её детей 2015 и 2011 годов рождения. Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться.