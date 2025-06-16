Утром 15 июня 2025 года на железнодорожном переезде перегона Жинишкесу – Шелек (участок Жетыген – Алтынкөл) произошло опасное дорожно-транспортное происшествие, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТЖ. Водитель Toyota Land Cruiser нарушил правила движения и выехал на пути, в результате чего произошло столкновение с грузовым поездом.

Жертв удалось избежать, однако водитель внедорожника получил перелом руки и был доставлен в медицинское учреждение. Его жизни ничто не угрожает.

Инцидент произошёл на регулируемом, но неохраняемом переезде, оборудованном всеми необходимыми предупреждающими знаками. Благодаря оперативной и слаженной работе железнодорожников, движение поезда удалось восстановить всего через 30 минут.

По данным КТЖ, с начала года на железнодорожных переездах по стране уже зафиксировано 23 ДТП, и в большинстве случаев виновниками становились водители, пренебрегавшие сигналами и знаками. В то же время локомотивные бригады предотвратили 32 потенциально опасных инцидента благодаря профессионализму и быстрой реакции.