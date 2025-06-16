Внедорожник столкнулся с поездом на переезде в Алматинской области
Инцидент произошёл на регулируемом, но неохраняемом переезде.
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Утром 15 июня 2025 года на железнодорожном переезде перегона Жинишкесу – Шелек (участок Жетыген – Алтынкөл) произошло опасное дорожно-транспортное происшествие, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТЖ. Водитель Toyota Land Cruiser нарушил правила движения и выехал на пути, в результате чего произошло столкновение с грузовым поездом.
Жертв удалось избежать, однако водитель внедорожника получил перелом руки и был доставлен в медицинское учреждение. Его жизни ничто не угрожает.
Инцидент произошёл на регулируемом, но неохраняемом переезде, оборудованном всеми необходимыми предупреждающими знаками. Благодаря оперативной и слаженной работе железнодорожников, движение поезда удалось восстановить всего через 30 минут.
По данным КТЖ, с начала года на железнодорожных переездах по стране уже зафиксировано 23 ДТП, и в большинстве случаев виновниками становились водители, пренебрегавшие сигналами и знаками. В то же время локомотивные бригады предотвратили 32 потенциально опасных инцидента благодаря профессионализму и быстрой реакции.
"КТЖ настоятельно призывает всех водителей соблюдать правила дорожного движения и проявлять крайнюю осторожность при пересечении железнодорожных путей. Одно неверное решение может стоить жизни", - заявили в компании.