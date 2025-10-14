Министр финансов РК Мади Такиев на заседании Правительства доложил о принимаемых мерах по поддержке отечественных товаропроизводителей в госзакупках, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Министр отметил, что с начала года действует новый Закон "О государственных закупках", где приоритет сделан на сокращение сроков закупочных процедур, которые ранее занимали длительный период.

"Сегодня сроки сокращены до самых минимальных и внедрены положения, направленные на поддержку отечественных товаропроизводителей. В результате по итогам 9 месяцев текущего года по сравнению с 9 месяцами прошлого года выросла сумма заключенных договор и сумма закупок у отечественных товаропроизводителей в 2 раза, сократилось количество жалоб на 25%, при росте количества заключенных договоров на 28%, в том числе с отечественными товаропроизводителями на 30%", – подчеркнул Мади Такиев.

Кроме того, по его словам, в государственных закупках внедрены элементы ИИ, что позволило сэкономить 781 млрд тенге.