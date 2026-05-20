Внешнее инфляционное давление: как это может повлиять на экономику Казахстана

Рост мировых цен на нефть и сырьевые товары на фоне напряженности на Ближнем Востоке может усилить инфляционное давление на Казахстан. Дополнительное давление создают возможное ускорение инфляции в Китае, рост логистических расходов и сохраняющаяся зависимость экономики от импорта. Такую оценку озвучил главный аналитик Ассоциация финансистов Казахстана Рамазан Досов в беседе с корреспондентом BAQ.KZ.

По его словам, экономика Казахстана остается чувствительной к международной ценовой конъюнктуре и импорту, особенно в сегменте непродовольственных товаров, значительная часть которых поставляется из России и Китая.

По оценкам Национального банка, около 28% импорта потребительских товаров приходится на продовольственные товары и 72% – на непродовольственные.

В этих условиях рост мировых цен на нефть, сырье, логистику и транспортировку способен достаточно быстро транслироваться в удорожание широкого круга импортируемой продукции внутри страны.

Дополнительный риск связан с высокой зависимостью отдельных отраслей экономики от внешних цепочек поставок, импорта оборудования и промежуточной продукции.

"Эскалация напряженности на Ближнем Востоке может усиливать давление не только через цены на энергоносители, но и через рост стоимости перевозок, страхования и внешнеторговых расчетов", – отметил Рамазан Досов.

При этом влияние пока выглядит ограниченным. Внутренние цены на ГСМ практически не изменились с начала блокировки судов в Ормузском проливе, курс тенге укрепился на 5,5% – с 497,7 до 469,9 тенге за доллар, а высокие цены на нефть частично компенсируют негативный эффект через улучшение экспортной выручки и торгового баланса.

Китай и стоимость импорта

Китай остается одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана и одним из основных поставщиков машин, оборудования, электроники, транспорта, строительных материалов и потребительских товаров.

По итогам 2025 года на КНР приходилось 29,7% всего импорта Казахстана, а за первый квартал текущего года доля составила 29%.

По словам аналитика, ускорение инфляции в китайской экономике при прочих равных может привести к удорожанию импорта для Казахстана как напрямую через рост цен производителей, так и косвенно – через повышение логистических и транспортных расходов.

Наиболее чувствительным это может быть для непродовольственного сегмента, где зависимость от импорта традиционно остается высокой.

"В результате могут вырасти издержки казахстанских предприятий, использующих китайское оборудование, комплектующие и сырье, что будет постепенно переноситься в стоимость конечной продукции внутри страны", – подчеркнул аналитик.

При этом влияние на торговый баланс, по его словам, будет скорее позитивным, поскольку рост мировых цен на сырьевые товары и энергоносители одновременно поддерживает экспортную выручку страны, компенсируя рост импортных расходов.

Какие отрасли наиболее чувствительны

Наиболее чувствительными к внешнему инфляционному давлению традиционно остаются отрасли с высокой зависимостью от импорта и внешних цепочек поставок.

Речь идет прежде всего о фармацевтике, где до 85% лекарственных средств приходится на импорт, автомобильном рынке, розничной торговле, строительстве и промышленности, использующей импортное оборудование и комплектующие.

Статистика внешней торговли показывает, что в 2025 году 44,7% всего импорта Казахстана приходилось на машины, оборудование и транспортные средства, еще 15,8% – на химическую продукцию, 11,5% – на продукты животного и растительного происхождения и около 9,3% – на металлы и изделия из них.

Соответственно, рост мировых цен на сырье, логистику и производственные издержки напрямую отражается на себестоимости строительства, транспорта, промышленного производства и потребительских товаров.

Что происходит с тенге

Текущая внешняя конъюнктура для тенге пока носит преимущественно позитивный характер благодаря высоким ценам на нефть.

Нефтегазовый сектор формирует около 20% ВВП страны, обеспечивает более 30% доходов консолидированного бюджета и свыше половины экспорта. Рост цен на нефть традиционно улучшает торговый баланс, увеличивает приток валютной выручки и поддерживает курс национальной валюты.

Дополнительную поддержку тенге оказывают сохраняющаяся высокая базовая ставка и операции по продаже иностранной валюты со стороны Национального банка, субъектов квазигосударственного сектора и экспортеров.

Возможное влияние на базовую ставку

Рамазан Досов отметил, что подобные риски Национальный банк уже отмечал в последнем решении по базовой ставке. Регулятор указывал на усиление внешнего инфляционного давления на фоне роста цен на сырье, высокой геополитической неопределенности и сохраняющейся волатильности на мировых рынках.

При этом для Казахстана рост цен на нефть создает смешанный эффект. С одной стороны, это поддерживает экспорт, бюджет и курс тенге, а с другой – удорожание топлива, логистики, импорта и сырьевых товаров усиливает внешнее инфляционное давление.

"При усилении инфляционных рисков монетарный регулятор может придерживаться более осторожного подхода к нормализации денежно-кредитных условий", – отметил аналитик.

Основные риски для экономики

При сохранении напряженности на Ближнем Востоке основным риском для Казахстана, вероятно, останется ускорение инфляции через рост стоимости импорта, логистики и сырьевых товаров. Это особенно чувствительно для экономики с высокой зависимостью от импортируемых потребительских товаров, оборудования и комплектующих.

Рисками второго порядка могут стать замедление мировой экономики и снижение глобального спроса на сырье, что способно в долгосрочной перспективе негативно отразиться на экспортной выручке, торговом балансе и бюджетных поступлениях.

Дополнительно сохраняется риск усиления волатильности на мировых рынках капитала, ухудшения аппетита к риску и давления на активы развивающихся стран, включая тенге и локальный фондовый рынок.

Однако риски для тенге пока выглядят более ограниченными, поскольку высокие цены на нефть поддерживают курсовые ожидания, экспортную выручку, торговый баланс и валютные поступления в экономику страны.